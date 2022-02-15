Киллер был в лыжном костюме: подробности убийства криминального авторитета в стоматкабинете

Фото: if.npu.gov.ua

В Ивано-Франковской области разыскивают киллера, который расстрелял 42-летнего мужчину во время лечения зубов.

В свою жертву убийца выпустил не менее шести пуль. Находившегося рядом стоматолога убийца не задел, сообщает ТСН.

"Произведено ориентировочно шесть выстрелов. Более подробно установит судмедэксперт", - говорит заместитель начальника областной полиции Денис Кравченко.

Раненого доставили в Яремчанскую больницу: она совсем близко от стоматкабинета. Медики пытались спасти мужчину, но, несмотря на их усилия, тот умер.

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"По дороге в операционную проводились реанимационные мероприятия. Но пациент имел критические показатели, наступила клиническая смерть, реанимационные мероприятия оказались неуспешными", - сказал врач-хирург Яремчанской городской больницы Станислав Яцук.

Убитый - Игорь Дутка, который известен в криминальных кругах по прозвищу "Сухой". Пять лет назад на него уже было покушение – тогда его ранили во время ужина в ресторане.

По словам очевидцев, известно, что подозреваемый был одет в лыжный костюм с маской на лице. А потому и не привлек к себе внимания в курортном горном городке.

В области объявили спецоперацию, но ее результатов пока нет.

Убийство произошло в городе Яремче Ивано-Франковской области 14 февраля. Врач-стоматолог рассказал полицейским, что в стоматологический кабинет забежал неизвестный и расстрелял пациента. После преступления киллер скрылся. С места происшествия криминалисты изъяли ряд вещественных доказательств. На территории области продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.