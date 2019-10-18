"Киевского маньяка" отправили в психбольницу

Суд избрал меру пресечения для киевского маньяка. Фото: Нацполиция

Киевского маньяка поместили в психиатрическое учреждение.

Соответствующую меру пресечения в пятницу, 18 октября, избрал Днепровский райсуд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Мужчине, который подозревается в совершении серии нападений на граждан в Днепровском районе столицы, избрана мера пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение", - говорится в сообщении.

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Сейчас мужчину подозревают в двух нападениях. Также правоохранители собирают доказательства возможной причастности подозреваемого к другим эпизодам.

В столице задержали маньяка, который нападал на мужчин в жилых массивах Радужный и Воскресенка. На счету мужчины одно убийство и несколько нападений. Он 15 лет находился в психушке и недавно вышел оттуда.