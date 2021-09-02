 
Ексклюзивы
1/5
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1134
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 450
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 216
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2340
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1773
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 9289
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 2727
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
1 Просмотров: 999
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 297
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
5 Просмотров: 405
Фото
Все фото
9
4
3
14
3
Киевская фирма штамповала рекламу для террористов ЛДНР
Киевская фирма штамповала рекламу для террористов ЛДНР
Коммунальщики столицы &quot;заработали&quot; 5 млн грн на расчистке ручья
Коммунальщики столицы "заработали" 5 млн грн на расчистке ручья
Считали без вести пропавшим: киевлянин три года жил в плену квартирных мошенников
Считали без вести пропавшим: киевлянин три года жил в плену квартирных мошенников
На отремонтированной Арсенальной площади грузовик ушел под землю
На отремонтированной Арсенальной площади грузовик ушел под землю
Мужчина в розыске разгуливал по Киеву с гранатой
Мужчина в розыске разгуливал по Киеву с гранатой
Видео
Все видео
Попытка студентки перебежать дорогу обернулась трагедией
Попытка студентки перебежать дорогу обернулась трагедией
Родители отвлеклись: неуправляемая коляска с ребенком летела по эскалатору
Родители отвлеклись: неуправляемая коляска с ребенком летела по эскалатору
Студенческое общежитие в Киеве ушло под воду
Студенческое общежитие в Киеве ушло под воду
В Киеве дерево привалило маршрутку с пассажирами
В Киеве дерево привалило маршрутку с пассажирами
Табун тараканов и нечистоты из окон: киевлянка превратила жизнь соседей в ад
Табун тараканов и нечистоты из окон: киевлянка превратила жизнь соседей в ад
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 351
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 936
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1935
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1071
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 891
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
четверг, 02 сентября 2021 15:18

Киевская фирма штамповала рекламу для террористов ЛДНР
9

  Комментировать

Служба безопасности Украины прекратила деятельность рекламного агентства, которое занималась разработкой информационных кампаний для террористических организаций ЛНР, ДНР и оккупационной власти Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

Фирма работала над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ. В этих материалах призывали к расколу и федерализации Украины.

Агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты усилили обстрелы: есть раненые

"Среди "архивов" агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Семья у нас у всех одна - Россия. Глава ДНР А. В. Захарченко". Подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами: "Сохранили мир. Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победы нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор - наша победа", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Следственные действия продолжаются.

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили группировку, которая создавала фейковые страницы в соцсетях, чтобы за вознаграждение от граждан России и боевиков ДНР распространять ложную информацию и дестабилизировать ситуацию в стране.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевская фирма штамповала рекламу для террористов ЛДНР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Украинский генерал поставил подпись на акте о капитуляции

Пожар уничтожил половину города

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 20098
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 9289
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 9261
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8299
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 5625
Происшествия
У львовянина отобрали права на 80 лет
У львовянина отобрали права на 80 лет Просмотров: 333
Коммунальщики столицы "заработали" 5 млн грн на расчистке ручья
Коммунальщики столицы "заработали" 5 млн грн на расчистке ручья
4
 Просмотров: 261
Считали без вести пропавшим: киевлянин три года жил в плену квартирных мошенников
Считали без вести пропавшим: киевлянин три года жил в плену квартирных мошенников
3
 Просмотров: 873
Мужчина приставал к 6-летней девочке посреди улицы
Мужчина приставал к 6-летней девочке посреди улицы Просмотров: 522
В TikTok вернулся опасный челлендж. Детей массово госпитализируют
В TikTok вернулся опасный челлендж. Детей массово госпитализируют Просмотров: 657
Больше всего комментируют
5
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
2
Сегодня чтим икону, которая вдохновляла казаков в бою
2
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
1
Кулеба оценил визит Зеленского в США
Голосов: 288
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) четыре
  • 2) два
  • 3) одно
Просмотреть