Киевская фирма штамповала рекламу для террористов ЛДНР

Служба безопасности Украины прекратила деятельность рекламного агентства, которое занималась разработкой информационных кампаний для террористических организаций ЛНР, ДНР и оккупационной власти Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

Фирма работала над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ. В этих материалах призывали к расколу и федерализации Украины.

Агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.

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"Среди "архивов" агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Семья у нас у всех одна - Россия. Глава ДНР А. В. Захарченко". Подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами: "Сохранили мир. Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победы нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор - наша победа", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Следственные действия продолжаются.

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили группировку, которая создавала фейковые страницы в соцсетях, чтобы за вознаграждение от граждан России и боевиков ДНР распространять ложную информацию и дестабилизировать ситуацию в стране.