Киевлянка вонзила нож в грудь агрессивному мужу

В Киеве во время ссоры 35-летняя женщина вонзила нож в грудь гражданскому мужу. Фото - kyiv.npu.gov.ua

В Киеве во время ссоры 35-летняя женщина вонзила нож в грудь гражданскому мужу.

Происшествие случилось в одной из квартир по ул. Вышгородской в ​​Оболонском районе, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Полицейские установили, что между мужчиной и женщиной возникла ссора. Мужчина начал бить женщину и размахивать ножом. Сожительница тем временем выхватила нож и дважды ударил им оппонента в грудь", - рассказали в полиции.

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35-летнего пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает.

Женщину задержали. Ей за нанесение тяжких телесных повреждений грозит до 8 лет тюрьмы.

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