Киевлянин выбросился из окна, убегая от вооруженного соседа

В столице с окна квартиры на седьмом этаже выпрыгнул 31-летний мужчина

В столице с окна квартиры на седьмом этаже выпрыгнул 31-летний мужчина.

На такой шаг он был вынужден уйти, убегая от своего 39-летнего соседа, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Полиция об инциденте узнала от врача, который рассказал о предоставлении медицинской помощи 31-летнему жителю дома. У мужчины обнаружен перелом предплечья и резаные раны шеи, которые нанес ему сосед.

"По предварительным данным правоохранителей, в течение ночи соседи распивали алкоголь. Впоследствии между ними возник конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин схватил нож, набросился с ним на другой и успел ударить в шею. Спасаясь от преследователя, потерпевший выпрыгнул из окна на седьмом этаже, а его обидчик лег спать ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что человек, который выпрыгнул из окна, упал в сугроб у парадного входа в дом. Когда пришел в себя, нашел консьержа дома и попросил вызвать "скорую".

Нападавший был задержан и открыто уголовное производство, злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

7 ноября в Кривом Роге на Днепропетровщине из окна городской больницы №2 выпрыгнула 61-летняя женщина.