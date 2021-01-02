Киевлянин нарушил ПДД и сыграл патрульным на баяне

В Печерском районе Киева на Новый год пьяный водитель нарушил ПДД и сыграл патрульным на баяне.
На улице Ивана Бойчека автомобиль ВАЗ проехал на красный сигнал светофора, сообщает Патрульная полиция Киева.
Патрульные водителя остановили. У него заметили признаки алкогольного опьянения.
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43-летний водитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. После оформления протокола сыграл полицейским на баяне.
267 пьяных водителей поймали патрульные в первый день нового года в Украине. На всех составили админпротоколы, сообщили в пресс-служб патрульной полиции.
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