Киевлянин нарушил ПДД и сыграл патрульным на баяне

На водителя составили протоколы. Фото: УНИАН

В Печерском районе Киева на Новый год пьяный водитель нарушил ПДД и сыграл патрульным на баяне.

На улице Ивана Бойчека автомобиль ВАЗ проехал на красный сигнал светофора, сообщает Патрульная полиция Киева.

Патрульные водителя остановили. У него заметили признаки алкогольного опьянения.

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43-летний водитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. После оформления протокола сыграл полицейским на баяне.

267 пьяных водителей поймали патрульные в первый день нового года в Украине. На всех составили админпротоколы, сообщили в пресс-служб патрульной полиции.