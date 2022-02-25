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пятница, 25 февраля 2022 02:29

Киевлянам разрешили ночевать в вагонах метро

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Киевлянам, которые в ночь на пятницу, 25 февраля, остались ночевать в метро, ​​разрешили разместиться в вагонах.

Ответные фото опубликовала киевлянка в Facebook.

Автор: Фейсбук/Ana More
  Киевляне спят в вагонах метро
Киевляне спят в вагонах метро

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Автор: Фейсбук/Ana More
  Киевляне спят в вагонах метро
Киевляне спят в вагонах метро

"Ночь проводим в безопасности киевского метром. Все спокойные и отзывчивые, это сейчас сверхценно. Выстоим!" – написала она.

Автор: Фейсбук/Ana More
  Киевляне спят в вагонах метро
Киевляне спят в вагонах метро

На снимках видно, как мужчины и женщины сидят в вагонах, но никто не спит. В руках киевляне держат бутылки с водой.

Автор: Фейсбук/Ana More
  Киевляне спят в вагонах метро
Киевляне спят в вагонах метро

Жители столицы спускаются в метро на ночлег целыми семьями. Некоторые киевляне взяли домашних животных.

В столице Украины вечером 24 февраля начали массово вооружать добровольцев, готовых защищать город от захватчиков.

Для этого нужно только предоставить паспорт, данные по которому вносятся в базу данных, и человек получает автомат, который закрепляется за этим добровольцем. Такая упрощенная процедура ускоряет вооружение гражданского населения.

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