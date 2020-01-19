Киев снова залило кипятком

На улице Смелянский прорвало трубу с кипятком Фото: sud.ua

В Киеве - очередной прорыв теплосети. Прорвало трубу теплоцентрали на ул. Смелянский. Ее мгновенно накрыло горячим паром.

На место выехала аварийная бригада. Авария произошла из-за отработки теплотрассы нормативного срока службы, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Эта труба является одной из 3 тыс. Км сетей теплоснабжения, которые необходимо менять.

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Напомним, масштабный прорыв трубы теплоцентрали произошел 13 января на ул. Антоновича. В результате аварии кипятком затопило торгово-развлекательный центр Ocean Plaza. Несколько человек с ожогами ног были госпитализированы. Последствия аварии устраняли несколько дней.