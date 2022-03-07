Киев, Николаев, Ровно - СБУ похвасталась "уловом" украинских предателей

Служба безопасности Украины вычисляет предателей, способствующих зверствам российским военным в Украине. Фото: СБУ

В течение 6 марта Служба безопасности Украины разоблачила очередных российских военных преступников, предателей и коллаборантов, помогающих врагу в Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

В районе населенного пункта Майорск в Донецкой области СБУ задержала "подразделение" боевиков так называемой ДНР. Сейчас они активно сотрудничают со следствием и дают обличительные показания против РФ.

"Эти 13 оккупантов стреляли по мирным жителям, жилым массивам и объектам критической инфраструктуры в Мариуполе, Краматорске, Волновахе, Сартане и Талаковке. Во время боя они были оцеплены и задержаны (украинскими воинами. - Gazeta.ua), - говорится в сообщении.

В Киеве СБУ задержала агента российской разведки – директора одного из предприятий "оборонки" в Днепре, специализирующегося на поставках и программном обеспечении беспилотников.

"Последняя его задача от ГРУ РФ – получить данные об украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в сообщении.

В Николаеве силовики задержали двух человек, которые собирали и передавали РФ "важную информацию" о военных объектах города и его инфраструктуре.

В частности, данные о дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины по Николаеву, работниках Нацполиции и украинской спецслужбы. Также агенты передавали на номера российских абонентов информацию о размещении блокпостов и сил обороны.

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В Ровно СБУ схватила местного жителя, работавшего на врага. Мужчина собирал и передавал оккупантам сведения о транспорте ВСУ, расположенном на западной Украине. Кроме того, его интересовали военные объекты одного из городов Ровенской области.

В Луганской области следователи СБУ начали уголовное производство по бывшему "регионалу", который сейчас пытается возглавить оккупационную администрацию во временно оккупированном Беловодске в Луганской области.

"Коллаборант некоторое время находился в "консервации", а до того, в 2014 году, организовывал фейковый "референдум" в Луганской области, где впоследствии занимал должность так называемого "министра сельского хозяйства" ЛНР.

В настоящее время под руководством вооруженных сил РФ коллаборант организует работу органов оккупационных властей и планирует их возглавить. Он публично провозглашает, что Беловодск является территорией так называемой ЛНР, призывает местных жителей и стражей порядка обеспечить полную поддержку "власти" захватчиков", - сообщили в СБУ.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.