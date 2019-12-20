Киберполиция разоблачила производителей детского порно, которым детей приводили сами родители

Преступникам грозит до 10 лет заключения. Фото: из открытых источников

Киберполиция разоблачила в Днепропетровской области преступную группу, которая снимала и продавала порно с участием детей в возрасте от 9 до 13 лет.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Украины.

Информацию о распространении этих роликов полицейские получили от австралийских коллег. К организации такой деятельности был причастен 43-летний житель области. Он склонял женщин к участию их детей в снятии таких видео за деньги.

"Да, они лично привозили своих детей в оговоренные места расположения порностудий. Предварительно, с детьми проводилась разъяснительная беседа по выполнению всех требований оператора", - говорится в сообщении.

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Студии располагали в сельской местности, а отснятое в сети за криптовалюту передавали с помощью средств анонимизации.

"Оператором был организатор группы, лично исполнял роли в таких съемках. Он также принимал заказ на создание порнографического видео с участием детей разного пола с соответствующей тематикой, интерьером, количеством участников, и других личных желаний заказчика", - добавили в киберполиции.

Работники запорожского отдела киберполиции совместно со следователями полиции Запорожской области проводят одновременно 6 санкционированных обысков на территории области, где расположены порностудии и проживают участники преступной группы.

За создание и продажу детской порнографии преступникам грозит до 10 лет заключения.

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