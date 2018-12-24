Киберполиции поймала хакера, который похищал личную информацию

Киберполиции разоблачила в Запорожье хакера, распространявшего вирусы.
Молодой человек, чтобы его не нашли, использовал арендованные виртуальные серверы. Модифицированный вирус вмешивался в работу компьютеров и собирал персональную информации (пароли, логины, куки, данные по кошелькам криптовалюты, файлы с информацией) на зараженных персональных компьютерах.
По месту жительства преступника провели санкционированный обыск. Правоохранители изъяли компьютерную технику, в постоянной памяти которой хранилось различное вредоносное программное обеспечение.
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В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на идентификацию владельцев инфицированной вирусами электронно-вычислительной техники.
Продолжается досудебное расследование. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
Украинская команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события предупредила граждан, что по стране начал распространяться новый вирус-шифровальщик Scarab.
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