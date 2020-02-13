Казнили одного из самых кровавых маньяков

Автор: Телеканал 24 Андрей Чикатило родился в селе Яблочное на Сумщине. После окончания училища переехал в Россию и получил еще 3 высших образования. Работал на различных должностях - от инженера до учителя в школе и воспитателя в ПТУ

14 февраля 26 лет назад в Новочеркасской тюрьме в Ростовской области России казнили убийцу, педофила, некрофила и каннибала 57-летнего Андрея Чикатило.

На его счету 53 доказанных убийства: 21 мальчика в возрасте от 7 до 16 лет, 14 девочек в возрасте от 9 до 17 лет, 18 девушек и женщин. Сам преступник признался в 56 убийствах, а по оперативным сведениям, маньяком за 12 лет было совершено более 65 убийств в Ростовской области и других регионах Советского Союза.

Чикатило родился в селе Яблочное на Сумщине. После окончания училища переехал в Россию и получил еще 3 высших образования. Работал на различных должностях - от инженера до учителя в школе и воспитателя в ПТУ.

22 декабря 1978-го года он убил свою первую жертву - 9-летнюю Елену Закотнову. Это напугало маньяка и 3 года он никого не убивал. Однако 3 сентября 1981 года он убил проститутку 17-летнюю Ларису Ткаченко. Отведя ее в лесополосу, попытался заняться с ней сексом, но у него не было эрекции. Когда Ткаченко стала над ним издеваться, нанес ей несколько ножевых ранений, забил рот грязью, задушил и откусил соски. Труп обнаружили на следующий день. В том же году началась серия убийств.

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Пик кровавой деятельности Чикатило приходится на 1984-й. В том году он убил 15 человек и впервые был арестован по подозрению в нападениях. Однако эксперты неправильно исследовали анализы Чекатило и его отпустили. До второго своего ареста он совершил еще 21 убийства. Его арестовали 20 ноября 1990-го по дороге из магазина в российском Новочеркасске.

Во время суда Чикатило изображал из себя дурачка. Кричал, что ждет ребенка, что он - кормящая мать. А потом снял штаны и показал судье гениталии. Его выдворили из зала суда и дальше все заседания проходили без его участия.

Автор: Cosmopolitan Во время суда Чикатило изображал из себя дурачка. Кричал, что ждет ребенка, что он - кормящая мать

В ожидании расстрела он читал книгу, которую написал о нем ростовский журналист, и в ней сделал запись: "Я молю Бога, чтобы таких, как я, больше не было на Земле!".

Примерно за месяц до казни Чикатило написал прошение о помиловании президенту России Борису Ельцину.

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"Прошу Вас помиловать меня - сохранить, оставить мне жизнь. 40 лет я отработал на благо нашей Родины, 30 лет в рядах КПСС на стройках коммунизма. Всю жизнь прожил в труде, в трудностях. Хочу пожить в новой возрожденной свободной России, при новой Конституции , где гарантированы все свободы и права человека, когда наша Россия возвращается в число цивилизованных народов после коммунистической тирании. Всю жизнь с раннего детства мы с моей женой упорно трудились, надеялись на призрачное светлое будущее, ждали всемирной победы коммунизма. Ничего мы не нажили, только унижали, преследовали нас, любая инициатива в труде прекращалась - били по рукам и мозгам, чтобы было всеобщее равенство в нищете. Мне не хочется уходить из жизни, оставлять мою жену - подругу тяжелых многих лет, больную, беспомощную, она не переживет. 3 года пытаются внушить мне и всей мировой общественности мнение, что Чикатило - преступник, насильник, убийца, людоед. Без всяких фактов и доказательств. В погоне за сенсацией никто не замечает голословных, надуманных утверждений. Держат меня, больного человека, в камере смертника, по сфабрикованному делу, без суда и без следствия", - говорилось в письме.

Я молю Бога, чтобы таких, как я, больше не было на Земле!

Однако просьба была отклонена. Чикатило был казнен выстрелом в голову. Похоронили под номером, как безымянного, на кладбище Новочеркасской тюрьме. До его ареста были расстреляны 2 людей, которые не были виновными в этих преступлениях.

Чикатило был женат на подруге своей сестры Фаине. В браке воспитывали дочь Людмилу, сейчас ей 55 лет. И сына Юрия, сейчас мужчине 51, имеет несколько судимостей, в том числе за изнасилование, и гордится, что носит фамилию своего отца.

Автор: Podrobnosti.ua Андрей Чикатило с женой и сыном

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