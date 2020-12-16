Катастрофа самолета МАУ в Иране: Канада обнародовала выводы

Канада обнародовала отчет о сбитии самолета МАУ в Иране.
Страна выразила поддержку украинской стороне и призвала Иран возместить убытки и выплатить материальную помощь родственникам погибших, говорится в отчете.
Отчет почасово описывает реакцию правительства Канады на информацию о сбитии самолета. Также в документе есть вопросы, которые страна поставила иранской стороне.
Канада продолжит работать над привлечением Ирана к ответственности за сбитие самолета и потребует полных репараций жертвам, их родственникам и привлеченным государствам.
Также страна будет исследовать все имеющиеся механизмы внутреннего законодательства, чтобы заставить Иран возместить жертвы и достичь безопасности во время авиаперелетов. Поэтому в документе поддержали канадскую инициативу "Безопасное небо" и призвали уделить особое внимание родственникам жертв авиакатастрофы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран выплатит Украине 200 млн
Напомним, Иран сбил украинский рейсовый самолет 8 января 2020 года. В результате трагедии погибли 176 человек.
Комментарии