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среда, 16 декабря 2020 01:04

Катастрофа самолета МАУ в Иране: Канада обнародовала выводы

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Катастрофа самолета МАУ в Иране: Канада обнародовала выводы
Авиакатастрофа под Тегераном Канада опубликовала выводы. Фото: Reuters

Канада обнародовала отчет о сбитии самолета МАУ в Иране.

Страна выразила поддержку украинской стороне и призвала Иран возместить убытки и выплатить материальную помощь родственникам погибших, говорится в отчете.

Отчет почасово описывает реакцию правительства Канады на информацию о сбитии самолета. Также в документе есть вопросы, которые страна поставила иранской стороне.

Канада продолжит работать над привлечением Ирана к ответственности за сбитие самолета и потребует полных репараций жертвам, их родственникам и привлеченным государствам.

Также страна будет исследовать все имеющиеся механизмы внутреннего законодательства, чтобы заставить Иран возместить жертвы и достичь безопасности во время авиаперелетов. Поэтому в документе поддержали канадскую инициативу "Безопасное небо" и призвали уделить особое внимание родственникам жертв авиакатастрофы.

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Напомним, Иран сбил украинский рейсовый самолет 8 января 2020 года. В результате трагедии погибли 176 человек.

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