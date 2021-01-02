Катастрофа самолета МАУ стала крупнейшей в 2020 году

Всего в 2020 году в авиакатастрофах погибло 299 человек. Фото: Reuters

В 2020 году количество авиарейсов в мире уменьшилось. Вместе с этим уменьшилось количество аварий самолетов.

Но количество погибших в авиакатастрофах возросло, передает Reuters.

В течение 2020 года в авиакатастрофах погибло 299 человек. Произошли 40 аварий крупных коммерческих пассажирских самолетов, 5 катастроф произошли с жертвами.

В 2019 году произошли 86 аварий, 8 из которых были смертельными. Всего погибли 257 человек.

Катастрофой с наибольшим количеством жертв стала авария самолета МАУ у Тегерана 8 января 2020. Украинский самолет сбили военные Ирана. Тогда погибли 176 человек.

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На втором месте по количеству жертв стала катастрофа пакистанского авиалайнера в мае 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", погибшим в результате катастрофы 8 января 2020 у Тегерана.