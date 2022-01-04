Катастрофа МАУ в Иране: суд обязал выплатить родственникам жертв $90 млн

Родственникам погибших в крушении самолета МАУ присудили выплатить $90 млн. Фото: Reuters

Верховный суд провинции Онтарио постановил выплатить родственникам шести жертв крушения самолета МАУ в Тегеране 107 млн ​​канадских долларов (около 90 млн долл. США) плюс проценты.

Это решение основывается на майском постановлении суда, которым сбивание самолета PS752 было признано умышленным террористическим актом, сообщает Укринформ со ссылкой на заявление суда.

Адвокат родственников жертв Марк Арнолд заявил, что будет добиваться ареста имущества Ирана в Канаде и за рубежом, если Тегеран откажется добровольно выполнить решение суда.

Иран еще в прошлом году получил повестку в суд, но не защищал себя во время слушаний. Стороной защиты в иске определены государство Иран, Вооруженные силы страны, верховный лидер Аятолла Хаменеи, Корпус стражей исламской революции и несколько других ответчиков.

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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января 2020 сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту, в том числе 11 украинцев. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады. На четвертый день после крушения иранская сторона официально признала, что самолет МАУ сбили ее военные, ошибочно воспринявшие его враждебной целью.