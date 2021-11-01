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понедельник, 01 ноября 2021 14:40

Кассу на полмиллиона похитили на глазах у бизнесмена
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Полицейские Киевщины разоблачили группу дерзких воров
Фото: facebook.com/Андрей Небитов

В селе Халепье на Киевщине из машины бизнесмена украли кассу почти на полмиллиона гривен.

Злоумышленники притворялись богатыми инвесторами, приезжали к бизнесменам или застройщикам и по слаженной схеме похищали наличные из автомобилей граждан, рассказал начальник областной полиции Андрей Небитов в Facebook.

"Range Rover, Mercedes - именно на таких машинах передвигались воры, назначали бизнес-встречи с предпринимателями и застройщиками, притворялись богатыми инвесторами, узнавали, когда будут перевозиться значительные суммы средств и дерзко забирали наличные. Так приехали к фермеру, проводившему ремонтные работы на территории хозяйства. Пока один из злоумышленников разговаривал с предпринимателем и предлагал выгодные инвестиции, другие двое похищали деньги. Автомобиль воры припарковали рядом с автомобилем хозяина таким образом, чтобы удобно и незаметно украсть наличные – 250 тысяч гривен и 7 тысяч долларов", – рассказал Небитов.

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Несмотря на конспирацию, подозреваемых удалось задержать. Это 41-летний киевлянин и 56-летний житель Кривого Рога. Во время обысков у них изъяли похищенную валюту, а также внедорожник, на котором совершили одну из последних краж.

Установлено, что они совершили по меньшей мере три подобные кражи в Обуховском, Броварском и Вышгородском районах Киевской области.

Ворам грозит до шести лет лишения свободы.

В Киеве по ул. Евгения Харченко нападавшие ударили мужчину и отобрали сумку, где было около 5 млн грн. Также подозреваемые пытались поджечь свой автомобиль, чтобы скрыть следы преступления.

Нападавших задержали в Одессе.

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