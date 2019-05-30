Касался гениталий: мужчина развращал сына сожительницы

Мужчина издевался над сыном сожительницы. Фото: facebook.com

29 мая в полицию обратилась 46-летняя киевлянка, которая сообщила, что ее бывший 30-летний сожитель издевался над 6-летним сыном.

Мужчина проникал пальцами рук к анальному отверстию и касался руками половых органов ребенка. Об этом сообщает первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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"Подонок задержан, дает признательные показания, но что будет с ребенком? Где была эта мать, которая видела синяки на руках ребенка? Установить и задержать этого подонка удалось только после того, как в детский садик за ребенком пришел его родной отец и персонал садика привлек его внимание на эти синяки. Но... задержанный подонок выйдет на свободу, опять найдет себе любовницу с маленьким ребенком, и снова будет изнасилованная жизнь. Мы уже второй год говорим о принятии законопроекта #6607, мы говорим о химической кастрации, говорим о реестрах этих подонков, но до сих пор стоим на месте, а подонки продолжают насиловать наших детей", - говорится в сообщении.

В центре Киева девушки устроили массовую драку. Некоторые из работников Национальной полиции безразлично наблюдали за происходящим. На кадрах видно, как несколько девушек хватают жертву за волосы и начинают таскать всем площадкой.