Кардиохирург брал деньги за бесплатные операции

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В Одессе будут судить кардиохирурга, который обогащался за счет пациентов. Медик брал деньги за операции, которые являются бесплатными.

В мае этого года его взяли с поличным - когда получил $11 тыс. от пациента. В такую ​​сумму кардиохирург оценил проведение операции на сердце по протезированию отдела аорты, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Такие операции по законодательству Украины должны проводиться бесплатно. Протезы, клапаны, шунты закупаются за бюджетные средства. Обвиняемого уволили с занимаемой должности", - сообщили в прокуратуре.

За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Медики Житомирского областного онкологического диспансера заставляли онкобольных покупать дорогостоящие лекарства в аптеках, хотя медикаменты им бесплатно давало государство. Организовал схему заведующий одного из отделений онкоцентра совместно с коллегой. Действовали по меньшей мере в течение последних полгода. Во время обысков в служебных кабинетах обоих злоумышленников и в их авто, в аптечных пунктах, задействованных в схеме, изъяли почти полмиллиона гривен наличности и очередную партию готовых к "сбыту" лекарств - 50 упаковок дорогостоящего медпрепарата. Продолжается досудебное расследование, устанавливают всех причастных к преступлению.