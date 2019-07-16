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вторник, 16 июля 2019 22:54

Кандидата в нардепы нашли застреленным

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Кандидата в нардепы нашли застреленным
В Первомайске нашли застреленным кандидата в нардепы. Фото: vchaspik

В Первомайске Николаевской области нашли застреленным кандидата в народные депутаты Украины.

Тело с огнестрельным ранением обнаружили в боксе предприятия по улице Гвардейской, директором которого был умерший. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Главная версия - самоубийство. Рядом с телом погибшего находилось охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди", - говорится в сообщении.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

В селе Бугское Вознесенского района Николаевской солдат срочной службы покончил с собой. Инцидент произошел на территории военной части. Солдат выстрелил себе в голову из автомата. Когда его доставили в больницу, он был еще жив.

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