Кандидата в нардепы избили: мужчина в реанимации

В г. Конотопе Сумской области жестоко избили экс-мэра Артема Семенихина. Он в тяжелом состоянии в реанимации. Фото - Facebook Елены Сердюк

В г. Конотопе Сумской области жестоко избили экс-мэра Артема Семенихина.

Нападение произошло в 1 часу ночи 27 июня, когда он возвращался домой, сообщает Марьяна Божок в Facebook.

Знакомые утверждают, его пытались убить из-за того, что мужчина баллотируется в народные депутаты по 160 избирательному округу.

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Депутат Сумского областного совета Елена Сердюк заявила, что подозревает в нападении на Семенихина народного депутата Украины Игоря Молотка.

О том, что покушение заказал основной оппонент Семенихина - народный депутат "Воля народа" Игорь Молоток, который также баллотируется по этому округу, утверждает и мэр Глухова Мишель Терещенко.

"Молоток обратился к таким методам, потому что не ожидал, что Семенихин будет выдвигаться. Артем подал документы в последний момент. Иначе он просто бы выставил технических кандидатов, которые должны разделить электорат Семенихина - так же как сделал Деркач против меня на 159 округе, выставил с десяток "демократических и" независимых "кандидатов, чтобы максимально оттянуть у меня голоса, разделил патриотически настроенный электорат", - написал Терещенко в Facebook.

Пострадавший в тяжелом состоянии в реанимации. Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство.

Игорь Семенихин был причастен к ряду скандалов и выступал против пророссийских сил в Украине. Также он призвал не покупать продукцию корпорации "Рошен" и критиковал власть времен Петра Порошенко.

В городе Васильевка Запорожской области группа людей жестоко избила 2-х полицейских. Они получили тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов.



