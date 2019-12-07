Как выглядит пожарище Одесского колледжа изнутри: показали видео

Спасатели продолжают разбирать завалы в Одесском колледже экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса. Фото - od.dsns.gov.ua

Спасатели продолжают разбирать завалы в Одесском колледже экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря вспыхнул пожар и погибли люди.

Видео изнутри обгоревшего дома опубликовано на Yuotube-канале издания "Думская".

С завалов на пепелище спасатели достали уже тела четырех человек. Двоих из них опознали, это сотрудники колледжа 43-летняя Анна Борюк и 56-летняя Марина Коваль. Тела еще двух жертв трагедии отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

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Первую жертву пожара - студентку 16-летнюю Ксению Бабенко похоронили в Новониколаевке Килийского района 6 декабря.

Еще 10 человек считаются пропавшими без вести.

В больницах Одессы остаются 11 пострадавших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Это 2 сотрудницы учебного заведения, 3 студенток и 6 работников ГСЧС.