"Как вы за***ли своими удостоверениями" - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился

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В Черноморске Одесской области водитель маршрутки №25 нахамил бойцу АТО, когда тот захотел воспользоваться своим правом льготного проезда.

В ответ на предъявленное удостоверение участника боевых действий водитель сказал: "Как вы за***ли своими удостоверениями. Иди на х**н отсюда". Об этом сообщают в общественной организации ветеранов и инвалидов АТО "Рапира".

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Уже вскоре местные активисты разыскали водителя-нарушителя закона и облили его зеленкой.

"Мы нашли этого мужчину. Провели воспитательную беседу, после которой ему стало стыдно и он позеленел. Теперь его будет легко узнать. Это маленький урок для каждого, кто оказывает услуги: защитников надо уважать", - сказано в сообщении.

В Обухове Киевской области водитель маршрутки оскорбил и попытался ударить инвалида, ветерана боевых действий. Разговор на камеру снял сам АТОвец. Она закончилась тем, что водитель ударил телефон АТОвца, на который тот его снимал, и начал вставать из-за водительского места.