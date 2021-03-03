Как в период оттепели не оказаться под льдом

В Украине теплеет. Одной из самых больших опасностей, в которую могут попасть люди во время оттепели, провалиться под лед.

"Со сменой сезона, опасность на воде никуда не исчезает. Рисков становится гораздо больше. Люди не могут удержаться от соблазна пойти на заледеневший водоем - рассказала Gazeta.ua пресс-секретарь главного управления ГУ ДСНС в Полтавской области Светлана Рыбалко.

Рыбаки, несмотря на предостережения, продолжают выходить на тонкий лед, рискуя своей жизнью.

Фото: dsns.gov.ua

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"Нельзя выходить на лед, если вы не знаете его прочность и толщину. Обязательно следите за досугом своих детей. Обязательно объясняйте им опасность шалостей на водоеме", - говорит Светлана Рыбалко.

Если вы стали свидетелем того, как человек провалился под лед, немедленно вызывайте спасателей по номеру 101.

"Если вы видите, что человек уходит под воду, обязательно сообщите ему, что вы идете на помощь, старайтесь словесно поддержать - говорит пресс-секретарь. Обязательно подложите под себя какую-то доску или фанеру, или же длинную ветку, чтобы увеличить точку сопротивления и ползите к человеку. Приближаться к ополонке надо поповзком, широко разбрасывая руки. Нельзя подползать к самому краю полыньи, иначе окажетесь в воде уже вдвоем ".

После того, как человека удалось спасти, его надо укрыть чем-то и согреть.

"Если вы провалились на льду, а рядом никого нет, нужно широко расставить руки по краям ледового пролома и стараться не погружаться с головой. Старайтесь не обламывать край льда, не делайте резких движений. Обопритесь на лед, наползайте грудью и поочередно вытягивайте на поверхность ноги ", - рассказывает Светлана Рыбалко.

Если вы оказались подо льдом - самое главное не паниковать, добавляет пресс-секретарь ДСНС.

В Запорожской области из льдины спасатели сняли 3 рыбаков. Их заметили во время патрулирования Каховского водохранилища. Мужчины находились в 300 м от берега. Вернуться на землю не могли - талый лед стал опасным.