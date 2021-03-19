Как спасти самоубийцу от рокового шага

В Украине за прошлый год произошло более 7 тыс. самоубийств. Больше всего людей наложило на себя руки в Днепропетровской области - 745 человек, по данным Министерства внутренних дел. Почему никто не сумел распознать супертяжелую депрессию, подавленное состояние и суицидальные мысли рассказывает психотерапевт Центра психического здоровья и травматерапии "Форпост-Help" Евгений Чирва.

Автор: pixabay.com В Украине за прошлый год произошло более 7 тыс. самоубийств. Больше всего людей наложило на себя руки в Днепропетровской области - 745 человек

Каковы признаки поведения человека, которые позволяют распознать потенциального самоубийцу?

Самоубийство - противоестественный и кардинальный шаг. Решение его совершить вызревает не мгновенно. Ему предшествует более или менее длительный период переживаний, борьбы мотивов и поиска выхода из ситуации. Важно обратить внимание на психические и эмоциональные признаки, такие как: - модель мышления - появление навязчивых мыслей, окончательная потеря надежды, мысли о бессмысленности жизни, появление трудностей с концентрацией внимания;

- эмоциональное состояние - потеря интереса, чувство одиночества (даже в обществе других людей), резкие перепады настроения, сильный гнев, ярость, чувство беспокойства или раздражения, ощущение, что человек стал обузой для других;

- появление речевых оборотов - "я больше не могу", "мне нет ради чего жить", "смысл", "никому нет до меня дела", "всем будет только лучше без меня", "ты не понимаешь". Тревожным звоночком есть, когда человек составляет завещание, прощается без особых на то причин, раздает дорогие вещи. Также, когда злоупотребляет наркотиками, алкоголем, или покупает огнестрельное оружие. Что в таких ситуациях делать родным и друзьям?

Помощь заключается не только в заботе близких людей, но и в способности распознать тревожные признаки возможной опасности. Важно обращать внимание на проявления беспомощности и безнадежности, выяснить является ли человек одиноким и изолированным. Необходимо установить доверительные отношения. Близкие люди могут сделать гигантский шаг вперед, если станут на позицию уверенного принятия того, кто отчаялся. Развитие событий во многом зависит от качества этих отношений. Поддержку следует выражать не только словами, но и невербальной эмпатией. Уместным будет не морализаторство, а поддержка. Можно решить проблему самостоятельно или нужна профессиональная помощь?

Не пытайтесь предотвратить самоубийство без посторонней помощи. Если кто-то задумал совершить суицид, то такой человек нуждается в профессиональной медицинской помощи. Суициденты имеют суженное поле зрения, туннельное сознание. Их разум не в состоянии восстановить полную картину, найти решение как решить проблемы. В любом случае при суицидальной угрозе не следует недооценивать помощь психиатров или клинических психологов. Как распознать манипулятора, который шантажирует самоубийством?

Я бы посоветовал обратиться к специалисту. Существует много факторов, которые нужно учитывать, и без соответствующих знаний их трудно понять. В качестве примера могу привести "отличительную характеристику", такую как уровень проработки плана (чем тщательнее обработки, тем больше риск) или присутствие мыслей о красоте (как я буду выглядеть после самоубийства). Как продолжить жить тем, у кого родной человек пошел на роковой шаг?

Нужно признать, что это невыносимо тяжело. К некоторым людям сложно достучаться. Если вы сделали все возможное, а человек все же совершил самоубийство - не вините себя. Важно принять, что это не ваша вина, а выбор человека. В этой ситуации стоит обратиться к специалисту. 37-летняя медсестра выбросилась из окна в Каменка-Бугской центральной районной больнице Львовской области 15 марта. Женщина болела коронавирусом.