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вторник, 11 мая 2021 17:41

Как смерть украинца в Португалии реформировала миграционную службу страны

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Как смерть украинца в Португалии реформировала миграционную службу страны
40-летний Игорь Гоменюк прилетел в Лиссабон в поисках работы. В аэропорту выяснилось, что у него просрочена виза, а потому во въезде в страну ему отказали. Мужчину доставили в специальную комнату для временно задержанных и там сильно избили дубинками и ногами. Фото: facebook.com/Оксана Гоменюк

За смерть украинца 40-летнего Игоря Гоменюка в Португалии трех пограничников наказали заключением на срок от семи до девяти лет. Кроме того, правительство страны расформировало иммиграционную службу страны.

Адвокаты обвиняемых будут подавать апелляцию. Защита семьи погибшего тоже хочет обжаловать решение суда. Адвокат семьи Гоменюка Жозе Гашпар Швалбах подчеркнул, что это дело должно стать предостережением для всех силовых государственных служб Португалии.

"Мы довольны тем, что впервые в Португалии трое инспекторов SEF осуждены к лишению свободы за убийство иностранного гражданина. Но, даже несмотря на то, что коллегия судей признала вину инспекторов тяжелой, она не осудила их к максимальному наказанию за преступление, которое составляло бы 16 лет. По этой причине мы считаем, что есть основания для обжалования", - сообщила переводчица адвоката семьи Гоменюка Анна Гуцул, передает Радио Свобода.

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Не удовлетворило решения суда и представителей украинской общины в Португалии. Они считают, что наказание заслуживают и другие люди, причастные к гибели Гоменюка, в частности врачи и чиновники, которые пытались скрыть преступление.

Руководитель португальского отделения Amnesty International Педру Нету ранее отмечал, что "преступление, совершенное против гражданина Украины, не было единичным случаем". Были и другие случаи жестокого обращения с иностранцами, которые прибывают в Португалию.

В Португалии осудили убийц украинца 40-летнего Игоря Гоменюка. Это - инспекторы миграционной службы Дуарте Лаха, Луис Силва и Бруно Соуза. Обвиняемых признали виновными в посягательстве на физическую неприкосновенность. Лаха и Силва получили по девять лет тюрьмы, Соуза - семь. Такое решение вынес суд Лиссабона 10 мая. Вместе с тем судья Руи Коэльо, который рассматривал дело, заявил, что обвиняемые не планировали совершить умышленное убийство.

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Дата
11
мая

Первоклассницу нашли убитой в недострое

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