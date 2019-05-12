Как работают карманники: показали видео со столичного рынка

В Киеве на Дарницком рынке двое карманных воров украли у женщины кошелек.
Преступление попало на камеру наблюдения. Соответствующее видео публикует "Киев Оперативный".
"Внимание! Розыск! Сегодня на Дарнице, в одной из торговых точек, был украден кошелек. Может, кто знает этих двух?", - говорится в сообщении.
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В киевском маркете на бульваре Кольцова пытались обокрасть женщину. Видео неудачной кражи сняли на камеру наблюдения магазина.
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