Как работают карманники: показали видео со столичного рынка

В Киеве на Дарнице двое воров вытащили у женщины кошелек. Фото: FPS

В Киеве на Дарницком рынке двое карманных воров украли у женщины кошелек.

Преступление попало на камеру наблюдения. Соответствующее видео публикует "Киев Оперативный".

"Внимание! Розыск! Сегодня на Дарнице, в одной из торговых точек, был украден кошелек. Может, кто знает этих двух?", - говорится в сообщении.

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В киевском маркете на бульваре Кольцова пытались обокрасть женщину. Видео неудачной кражи сняли на камеру наблюдения магазина.