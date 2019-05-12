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воскресенье, 12 мая 2019 19:01

Как работают карманники: показали видео со столичного рынка

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Как работают карманники: показали видео со столичного рынка
В Киеве на Дарнице двое воров вытащили у женщины кошелек. Фото: FPS

В Киеве на Дарницком рынке двое карманных воров украли у женщины кошелек.

Преступление попало на камеру наблюдения. Соответствующее видео публикует "Киев Оперативный".

"Внимание! Розыск! Сегодня на Дарнице, в одной из торговых точек, был украден кошелек. Может, кто знает этих двух?", - говорится в сообщении.

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В киевском маркете на бульваре Кольцова пытались обокрасть женщину. Видео неудачной кражи сняли на камеру наблюдения магазина.

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