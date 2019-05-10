Как работают карманники: неудачную кражу сняли на видео

Женщин-воровок ранее уже задерживала полиция, но почему-то быстро отпускала

В киевском маркете, на бульваре Кольцова пытались обокрасть женщину.

Видео неудачной кражи, снятое на камеру наблюдения магазина, выложили в Facebook.

Как рассказала пострадавшая Анастасия Адаменко, в магазине ее пытались обокрасть 2 женщины, когда она рассматривала товар перед витриной.

"Трижды пытались вытянуть у меня из рюкзака кошелек. На видео только первые 2 попытки, с третьей они открыли рюкзак полностью, я что-то почувствовала и резко дернулась! Пока пришла в себя, их уже не было в магазине! Кошелек остался в рюкзаке, но испугалась я очень" - отметила женщина.

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По ее словам, этих женщин ранее уже задерживала полиция, но почему-то быстро отпускала.

"Другие покупатели и сотрудники не видели, не хотели замечать, что происходит рядом!" - добавила Адаменко и посоветовала другим быть осторожными.

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