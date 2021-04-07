Как не стать жертвой мошенников

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Просмотров: 297
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 297
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 396
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 666
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 945
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1773
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 207
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 864
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2197
Фото
Все фото
3
3
3
6
3
Скандальное строительство: возмущенные киевляне перекрыли ряд улиц
Скандальное строительство: возмущенные киевляне перекрыли ряд улиц
Мошенница продавала квартиры в новостройках по несколько раз
Мошенница продавала квартиры в новостройках по несколько раз
Opel Vectra влетел в пассажирский автобус: 8-летний мальчик в реанимации
Opel Vectra влетел в пассажирский автобус: 8-летний мальчик в реанимации
Пьяный экс-депутат поджег квартиру с женой и детьми - СМИ
Пьяный экс-депутат поджег квартиру с женой и детьми - СМИ
Отрубил пальцы: ссора мужчин завершилась зверской расправой
Отрубил пальцы: ссора мужчин завершилась зверской расправой
Видео
Все видео
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
Электричка протаранила авто полиции, которое вылетело на пути: видео аварии
Электричка протаранила авто полиции, которое вылетело на пути: видео аварии
Криминальный авторитет из России "Салим" попался в Украине
Криминальный авторитет из России "Салим" попался в Украине
Упрекала за одежду и указывала на целлюлит: директор лицея травила учеников
Упрекала за одежду и указывала на целлюлит: директор лицея травила учеников
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 234
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 225
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1755
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 270
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1269
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 117
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
среда, 07 апреля 2021 18:10

Как не стать жертвой мошенников

  Комментировать
Как не стать жертвой мошенников
Часто мошенниками становятся те, кто сейчас находится за решеткой Фото: susidy.city

В Украине началась новая волна мошенничеств. Преступники называют себя коммунальщиками, правоохранителями, социальными работниками. И все ради того, чтобы добраться чужих средств.

"Подобные схемы мошенничества у преступников пользуются успехом, благодаря тому, что это сделано неожиданно. Они пользуются первым ощущением человеческой смятенности. Поэтому, никаких средств никому нельзя передавать в принципе ", - рассказал Gazeta.ua руководитель Практики безопасности бизнеса, советник адвокатского объединения "Юскутум" Станислав Борис.

Если мошенники называют себя представителями коммунальных служб или ОСМД - стоит требовать у них письменные требования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники орудуют под видом полицейских: что придумали

"Эти требования должны содержать данные, что это за учреждение, и если требуют у вас оплатить какие-то средства - на документах должны быть соответствующие подтверждающие реквизиты", - говорит адвокат.

Часто мошенниками становятся те, кто находится за решеткой.

"К преступлениям они часто привлекают коллег на свободе. К примеру, если говорить о мошеннической схеме, что ваш родственник попал в ДТП и срочно нужны деньги, их забирают какие-то третьи вовлеченные люди. Могут даже просить таксиста подъехать и забрать якобы некую посылку ", - говорит Борис.

Относительно покупок в интернете, адвокат советует быть осторожным, потому что там тоже не мало мошенников.

"Часто просят бросать средства заранее, а мошенники исчезают. Если так случилось, стоит сразу же попытаться остановить платеж. Можно быстро связаться с банком и объяснить ситуацию. Если же у вас похитили данные карточки и начинают вылетать средства - попросите заблокировать счет ", - советует адвокат.

Адвокат убеждает обязательно обращаться в полицию. Даже если сумма незначительная. Если такие мошенничества происходят систематически - полицейские обязаны обратить на них внимание.

Эксперт говорит, что на такие схемы могут попасть и адвокаты, ведь сам стал жертвой вымогателей.

"Мне позвонили и представились якобы сотрудниками СБУ и сказали, что задержали человека, у которого есть документы на заказное убийство меня за то, что я занимал какую-то плохую позицию. Затем, была такая риторика, что я оперативный работник и немного зарабатываю средств, поэтому за определенную сумму мог бы слить информацию кто это ", - рассказал Станислав Андреевич.

Сергей Борис добавляет, что нельзя фотографировать данные своей карты и перебрасывать через соцсети. Мошенники через вредоносные программы могут этим воспользоваться.

На Киевщине мошенница продавала квартиры в новостройках по нескольку раз. Жилые комплексы, где 40-летняя женщина осуществляла свои махинации, расположенные в селе Крюковщина. Жертвами мошенницы стали 10 человек. Они заплатили ей почти 5 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как не стать жертвой мошенников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
апреля

Британская королева под наркозом родила принца

Увеличили количество мест лишения свободы

Синтезировали галлюциногенный наркотик

Несовершеннолетних позволили расстреливать

Всемирный день здоровья: как поддерживать физическую форму во время пандемии

Террористы захватили Донецк

Бывшего президента приговорили к 25 годам за преступления против человечности

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 23202
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 8973
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8289
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 5481
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит Просмотров: 4833
Происшествия
Нашли мертвым работника предприятия, который загадочно исчез 3 дня назад
Нашли мертвым работника предприятия, который загадочно исчез 3 дня назад Просмотров: 531
Сестра забила младшего брата: что известно о мотиве
Сестра забила младшего брата: что известно о мотиве Просмотров: 495
7-летнего мальчика до смерти забила сестра
7-летнего мальчика до смерти забила сестра Просмотров: 747
Избили и загнали голой в воду: с 14-летней школьницы поиздевались одноклассницы
Избили и загнали голой в воду: с 14-летней школьницы поиздевались одноклассницы Просмотров: 1107
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
34
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
4
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Голосов: 205
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть