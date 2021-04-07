Как не стать жертвой мошенников

Часто мошенниками становятся те, кто сейчас находится за решеткой Фото: susidy.city

В Украине началась новая волна мошенничеств. Преступники называют себя коммунальщиками, правоохранителями, социальными работниками. И все ради того, чтобы добраться чужих средств.

"Подобные схемы мошенничества у преступников пользуются успехом, благодаря тому, что это сделано неожиданно. Они пользуются первым ощущением человеческой смятенности. Поэтому, никаких средств никому нельзя передавать в принципе ", - рассказал Gazeta.ua руководитель Практики безопасности бизнеса, советник адвокатского объединения "Юскутум" Станислав Борис.

Если мошенники называют себя представителями коммунальных служб или ОСМД - стоит требовать у них письменные требования.

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"Эти требования должны содержать данные, что это за учреждение, и если требуют у вас оплатить какие-то средства - на документах должны быть соответствующие подтверждающие реквизиты", - говорит адвокат.

Часто мошенниками становятся те, кто находится за решеткой.

"К преступлениям они часто привлекают коллег на свободе. К примеру, если говорить о мошеннической схеме, что ваш родственник попал в ДТП и срочно нужны деньги, их забирают какие-то третьи вовлеченные люди. Могут даже просить таксиста подъехать и забрать якобы некую посылку ", - говорит Борис.

Относительно покупок в интернете, адвокат советует быть осторожным, потому что там тоже не мало мошенников.

"Часто просят бросать средства заранее, а мошенники исчезают. Если так случилось, стоит сразу же попытаться остановить платеж. Можно быстро связаться с банком и объяснить ситуацию. Если же у вас похитили данные карточки и начинают вылетать средства - попросите заблокировать счет ", - советует адвокат.

Адвокат убеждает обязательно обращаться в полицию. Даже если сумма незначительная. Если такие мошенничества происходят систематически - полицейские обязаны обратить на них внимание.

Эксперт говорит, что на такие схемы могут попасть и адвокаты, ведь сам стал жертвой вымогателей.

"Мне позвонили и представились якобы сотрудниками СБУ и сказали, что задержали человека, у которого есть документы на заказное убийство меня за то, что я занимал какую-то плохую позицию. Затем, была такая риторика, что я оперативный работник и немного зарабатываю средств, поэтому за определенную сумму мог бы слить информацию кто это ", - рассказал Станислав Андреевич.

Сергей Борис добавляет, что нельзя фотографировать данные своей карты и перебрасывать через соцсети. Мошенники через вредоносные программы могут этим воспользоваться.

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