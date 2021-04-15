Как ищут пропавшего 2-летнего мальчика. Фото и видео с места события

На Киевщине продолжаются поиски 2-летнего Богдана Униченка из села Раговка.

По состоянию на 11:25 для поисков мальчика поднята авиация, сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

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"Правоохранители осматривают прилегающую местность села Раговка, в частности, леса, поля и труднодоступные места на земле. А также сооружения и территорию ближайших сел", - рассказал Небытов.

Если кто-то располагает информацией о возможном месте пребывания ребенка - сообщите об этом по спецлинии полиции 102 или в Вышгородское районное управление полиции.

14 апреля в селе Раговка на Киевщине из собственного двора исчез 2-летний Богдан Униченко. Мать обнаружила отсутствие сына около 16:00. И сначала пыталась искать мальчика собственными силами, однако не нашла и около 21:00 обратилась в полицию. На месте работают полицейские, спасатели, гвардейцы, также присоединились лесники и волонтеры. Всего около 200 человек.