Кадыров в Украине и дает указания своим бандам похищать детей - Геращенко

Глава региона РФ Чечни Рамзан Кадыров находится на территории Украины и поручил своим бандам захватить детей.
Видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Кадыров приехал в Украину и первое, что они делают планируют операцию по похищению детей из детского дома.
Послушайте сами что, докладывают подонку Кадырову на 20 секунде этого видео!
"И сразу по наглому подошли к детскому дому, зашли внутрь, но к сожалению детей там не оказалось", - сообщил советник министра.
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"В этом все суть кадырвщины: похищение, пытки, запугивание и позерство для социальных сетей.
Детей из детдома видимо хотели использовать для очередной записи ПР видеоролика Кадырова", - пишет Геращенко.
В тоже время народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Кадыров может находиться под Киевом.
"Три источника из РФ сообщили о возможном местонахождении Кадырова под Киевом - разведка ВСУ", - сообщил нардеп.
Кадыров, скорее всего, прибыл в Киевскую область и находится в окрестностях поселка Иванков, сообщали ранее в соцсетях.
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