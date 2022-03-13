Кадыров в Украине и дает указания своим бандам похищать детей - Геращенко

Кадыров - пособник военного преступника Путина. Фото: Getty Images

Глава региона РФ Чечни Рамзан Кадыров находится на территории Украины и поручил своим бандам захватить детей.

Видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Кадыров приехал в Украину и первое, что они делают планируют операцию по похищению детей из детского дома.

Послушайте сами что, докладывают подонку Кадырову на 20 секунде этого видео!

"И сразу по наглому подошли к детскому дому, зашли внутрь, но к сожалению детей там не оказалось", - сообщил советник министра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Морги белорусского города завалены трупами кадыровцев - СМИ

"В этом все суть кадырвщины: похищение, пытки, запугивание и позерство для социальных сетей.

Детей из детдома видимо хотели использовать для очередной записи ПР видеоролика Кадырова", - пишет Геращенко.

В тоже время народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Кадыров может находиться под Киевом.

"Три источника из РФ сообщили о возможном местонахождении Кадырова под Киевом - разведка ВСУ", - сообщил нардеп.

Кадыров, скорее всего, прибыл в Киевскую область и находится в окрестностях поселка Иванков, сообщали ранее в соцсетях.