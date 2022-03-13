Кадыров появился в Украине. Прячется под Киевом: телеграмм-канал

Кадыров заявился в Киевскую область. ФОТО: Риа Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров, скорее всего, прибыл в Киевскую область и находится в окрестностях поселка Иванков.

Он прячется от украинского спецназа, сообщает телеграмм-канал "Вертикаль" со ссылкой на собственные источники.

"Скоро собирается вернуться в Россию (Кадыров. – Gazeta.ua). Вполне вероятно, что удастся убить эту трусливую мразь. Рамзанчик, чего ты боишься? Выдвигайся поближе к Бородянке", - говорится в сообщении под видео.

На вероятный приезд Кадырова отреагировал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Не напрасно я звал Кадырова приехать в Украину. Но ведь мы не так договаривались, Рамзан. Ты не должен отсиживаться в подвале в далеком Иванкове. Садись на танк – штурмуй Киев. Покажи себя Рамзан, а не прячься, как крыса по подвалам!" , – написал Геращенко в своем телеграмм-канале.

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Прокомментировал приезд главы Чечни и лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий.

"Есть информация, что Кадыров приехал в Киевскую область и скрывается от нашего спецназа. Если это правда – вполне возможно, что удастся его пристрелить. Это будет незабываемый прием для тебя, "Дон", – заявил Белецкий.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.