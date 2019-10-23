Кабина грузовика пробила забор и остановилась в гостиной дома

Фото: ГСЧС

23 октября в Полтавском районе загружена машина на скорости пробила стену частного дома.

Подробности Gazeta.ua рассказали в ГУ ДСНС в Полтавской области.

Происшествие случилось в селе Семьяновка около 15:15.

Грузовик с краном-манипулятором перевозил бетонные блоки. А потом влетела в старый одноэтажный дом. Соседи говорят, там живут супруги пожилых людей.

"За рулем был молодой водитель. Он сообщил нашим спасателям, что у него отказали тормоза на спуске. Подробностей не могу сообщить - мы не регистрировали событие. Помощь рятуваьникив не понадобилась. Фирма-владелец автомобиля вызвала эвакуатор. Покрыть нанесенный ущерб обещают за счет страховой компании ", - рассказала пресс-секретарь ГУ ДСНС в Полтавской области Светлана Рыбалко.

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К счастью, в аварии никто не пострадал. Оба владельца дома буди дома, но находились в другой комнате.

Это не первая подобная авария на этом месте. Крутой спуск завершается крутым поворотом. Тяжелые грузовые автомобили неродной не успевают вернуть и оказываются во дворе пенсионеров. Впрочем, таких разрушений этот дом еще не испытывал.

В Днепре женщина погибла под колесами фуры. Как отмечается, погибшая переходила дорогу в неположенном месте.