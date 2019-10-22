Страшная смерть: женщину раздавила фура

В Днепре женщина погибла под колесами фуры.
Как отмечается, погибшая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Информатор.
"По словам очевидцев, женщина хотела перейти дорогу в неположенном месте. Была в наушниках. Как так получилось, что она вышла прямо под колеса фуры - неизвестно. На месте работали сотрудники патрульной полиции, которые выясняют все детали происшествия. Из-за аварии были перекрыты две полосы движения ", - говорится в сообщении.
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Водитель рассказал, что даже не заметил, когда наехал на пешехода. По его словам, он только почувствовал, что что-то попало под колеса.
В Киеве 21 октября водитель одной из служб такси сбил на тротуаре маленького ребенка и скрылся с места ДТП. Водитель мчался на большой скорости.
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