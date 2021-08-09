К взрывам на военных складах в Украине причастна РФ - Bellingcat

К взрывам на складах боеприпасов в Украине причастны сотрудники Главного разведывательного управления РФ. Фото: Радио Свобода

К взрывам на складах боеприпасов в Украине причастны сотрудники главного разведывательного управления РФ.

Такое мнение не исключают журналисты-расследователи издания Bellingcat.

"Это одно из расследований, которые в течение месяца-двух сможем завершить. Пока есть серьезное подозрение, но окончательно это еще нельзя доказать. У нас есть достаточно доказательств для публикации", - сказал руководитель отдела расследователей Bellingac Христо Грозев в эфире "Украина 24".

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За взрывами в Украине стоит та же группа ГРУ, что и за взрывами на складах боеприпасов в Чехии и Болгарии, считают в Bellingcat.

В течение пяти лет с 2014-го по 2019-й в Украине пять раз взрывались склады: в Кривом Роге, Сватово, Ичне, Калиновке и Балаклее.

Взрывы на складе вооружений в Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го. В результате первого погибли два человека. В этом году в апреле чешское руководство обвинило в подрыве складов Россию. Прага выслала 18 сотрудников посольства РФ. Подозревает их в работе на спецслужбы. Россия причастность к взрывам отрицает.