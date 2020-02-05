К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности

В центре Киева застрелили пластического хирурга Андрея Сотника. Фото - danne.com.ua

В деле об убийстве в Киеве пластического хирурга Андрея Сотника разыскивают двух человек - киллера и водителя, который его подвез.

Они попали на камеры видеонаблюдение, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Благодаря тому, что в Киеве установлено много видеокамер, собрали уже достаточно большой объем информации. Мы сняли камеры фактически по всему следованию киллера и автомобиля. В машине был водитель, который подвез киллера, поэтому фактически к этому убийству причастны два человека, потому что водитель является соучастником убийства. Он знал, зачем он привозит и кого он привозит", - сказал Геращенко, передает ТСН.

Мотив совершения преступления пока не установлен. Среди версий, которую рассматривает следствие, - связи в Донецке, откуда Сотник родом, или финансовая деятельность.

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"Есть информация, что он занимал деньги, в том числе и для приобретения дорогих имплантатов силиконовых, ботоксних препаратов. Этот человек занимался легальным бизнесом, в принципе. Мы ищем мотив, зачем его было убивать, потому рассматриваем вопрос его финансового состояния, его долговых отношений", - отметил чиновник.

По словам Геращенко, есть все основания считать убийство заказным, а киллера - нанятым для совершения преступления человеком.

"Мы считаем, что это было заказное убийство, скорее всего киллер не был личностью, что лично знала погибшего, и мы будем искать всех. И того, кто заказал, и кто организовал, и кто убил", - добавил Геращенко.

42-летнего Андрея Сотника убили около его дома вечером 2 февраля. Известно, что он родом из Донецка. В столицу переехал после начала войны в Донбассе. Работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.