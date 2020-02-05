К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 72
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 1152
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 531
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 1971
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1242
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 1305
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 837
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 5967
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1188
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5643
Фото
Все фото
5
6
8
6
3
На машину патрульных упало дерево
На машину патрульных упало дерево
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
Снег и ветер наделали беды на дорогах: показали, как помогают водителям
Снег и ветер наделали беды на дорогах: показали, как помогают водителям
Полицейский ограбил во время встречи бывших одноклассников
Полицейский ограбил во время встречи бывших одноклассников
Под Киевом сожгли авто депутата
Под Киевом сожгли авто депутата
Видео
Все видео
На канал "1+1" пришли с обыском
На канал "1+1" пришли с обыском
Cемиклассница забеременела от отчима
Cемиклассница забеременела от отчима
Били и унижали: столичные школьницы снимали на видео издевательства над 9-классницей
Били и унижали: столичные школьницы снимали на видео издевательства над 9-классницей
Рассказали о блоггерах, погибших в шахте
Рассказали о блоггерах, погибших в шахте
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 765
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 792
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 459
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3267
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 792
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1899
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
среда, 05 февраля 2020 19:27

К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности

  Комментировать
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности
В центре Киева застрелили пластического хирурга Андрея Сотника. Фото - danne.com.ua

В деле об убийстве в Киеве пластического хирурга Андрея Сотника разыскивают двух человек - киллера и водителя, который его подвез.

Они попали на камеры видеонаблюдение, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Благодаря тому, что в Киеве установлено много видеокамер, собрали уже достаточно большой объем информации. Мы сняли камеры фактически по всему следованию киллера и автомобиля. В машине был водитель, который подвез киллера, поэтому фактически к этому убийству причастны два человека, потому что водитель является соучастником убийства. Он знал, зачем он привозит и кого он привозит", - сказал Геращенко, передает ТСН.

Мотив совершения преступления пока не установлен. Среди версий, которую рассматривает следствие, - связи в Донецке, откуда Сотник родом, или финансовая деятельность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Озвучили версии убийства пластического хирурга в Киеве

"Есть информация, что он занимал деньги, в том числе и для приобретения дорогих имплантатов силиконовых, ботоксних препаратов. Этот человек занимался легальным бизнесом, в принципе. Мы ищем мотив, зачем его было убивать, потому рассматриваем вопрос его финансового состояния, его долговых отношений", - отметил чиновник.

По словам Геращенко, есть все основания считать убийство заказным, а киллера - нанятым для совершения преступления человеком.

"Мы считаем, что это было заказное убийство, скорее всего киллер не был личностью, что лично знала погибшего, и мы будем искать всех. И того, кто заказал, и кто организовал, и кто убил", - добавил Геращенко.

42-летнего Андрея Сотника убили около его дома вечером 2 февраля. Известно, что он родом из Донецка. В столицу переехал после начала войны в Донбассе. Работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
февраля

Погибли не менее 35 тыс. людей

Начали передавать точное время

Россиянам приказали захватить Киев

Десерт создали случайно

Создали братство для защиты украинцев

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 3 Просмотров: 12042
Двойные платежки за газ отменят
Двойные платежки за газ отменят 1 Просмотров: 6804
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке 6 Просмотров: 6696
Медсестра убила себя смертельной инъекцией
Медсестра убила себя смертельной инъекцией 1 Просмотров: 6057
Поговорил с девушкой и исчез: рассказали о 14-летнем парне, которого переехал поезд
Поговорил с девушкой и исчез: рассказали о 14-летнем парне, которого переехал поезд Просмотров: 5760
Происшествия
На машину патрульных упало дерево
На машину патрульных упало дерево
5
 Просмотров: 36
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 513
20 украинцев находятся на корабле, где обнаружили коронавирус
20 украинцев находятся на корабле, где обнаружили коронавирус Просмотров: 333
Резко увеличилось количество ДТП: рассказали о последствиях непогоды
Резко увеличилось количество ДТП: рассказали о последствиях непогоды Просмотров: 99
На канал "1+1" пришли с обыском
На канал "1+1" пришли с обыском
 Просмотров: 828
Больше всего комментируют
6
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
5
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
3
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
3
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
Голосов: 1110
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua