К Киеву приближается непогода

В Киеве снова может быть скользко. Фото Киевавтодор

В Киеве утром и Днем 28 декабря ожидаются ухудшения погодных условий. В частности, синоптики прогнозируют порывы ветра 15 - 20 метров в секунду и гололед на дорогах I уровня опасности, желтого.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций киевлян призывают быть осторожными.

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Начиная со вторника, 29 декабря, в Украине начнется резкое потепление, местами до 12 градусов тепла.