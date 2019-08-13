Из-за взрыва ядерного реактора будут эвакуировать людей

Жителей русского поселка Ненокса будут эвакуировать из-за взрыва малогабаритного ядерного реактора.
Он взорвался 8 августа. Погибло 2 военных и 5 работников. Уровень радиации в Северодвинске увеличился в 16 раз. Людей эвакуируют завтра, пишет echo.msk.
Официальной информации нет, но предполагают, что переселение связано с испытаниями, которые будут проводиться завтра.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что под Архангельском взорвалась ракета с ядерным двигателем "Буревестник". О ней Владимир Путин сообщил в прошлом году.
Взрыв ракеты на полигоне под российским Архангельском позволил США получить много новой и важной информации. Соединенные Штаты обладают продвинутым технологиям. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
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