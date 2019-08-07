Из-за столкновения двух автобусов пострадали 27 человек

В Польше столкнулись два автобуса: 27 пострадавших. Фото: Польское радио

В Нижнесилезском воеводстве Польши столкнулись два автобуса, в которых находилось 70 пассажиров. В результате аварии пострадали 27 человек.

Авария произошла возле города Олава. Оба автобуса ехали друг за другом и в какой-то момент один из них врезался в заднюю часть другого. При этом дорога была мокрой после дождя, сообщает RMF24.

Большинство пассажиров после ДТП покинули автобусы собственными силами. Преимущественно люди получили поверхностные травмы. В тяжелом состоянии находится водитель одного из автобусов, который застрял в кабине. Его доставали спасатели.

Пострадавших госпитализировали в больницы городов Олава, Бжег, Ополе и Стшелин.

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Ранее, в больнице города Раздельная Одесской области взорвалась боевая граната. От взрыва погибли два человека.