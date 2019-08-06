Новости Одессы: В больнице взорвалась граната: есть погибшие

В больнице города Раздельная Одесской области взорвалась боевая граната.
От взрыва погибли два человека, сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Взрыв произошел в пищеблоке Раздельнянской центральной районной больницы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В дом госработника бросили гранату
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
28 июня во Никополе мужчина бросил под автомобиль 41-летнего местного предпринимателя гранату РГД-5. В результате взрыва пострадали 2 пассажира Mitsubishi Outlander. Они получили многочисленные осколочные ранения.
Комментарии