Новости Одессы: В больнице взорвалась граната: есть погибшие

В Одесской обл. произошел взрыв в больнице. Фото: УНИАН

В больнице города Раздельная Одесской области взорвалась боевая граната.

От взрыва погибли два человека, сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Взрыв произошел в пищеблоке Раздельнянской центральной районной больницы.

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На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

28 июня во Никополе мужчина бросил под автомобиль 41-летнего местного предпринимателя гранату РГД-5. В результате взрыва пострадали 2 пассажира Mitsubishi Outlander. Они получили многочисленные осколочные ранения.