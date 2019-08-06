Новости Одессы: В больнице взорвалась граната: есть погибшие

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 693
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 1692
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1791
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 3600
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 12186
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 14679
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 729
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2826
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3321
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2907
Фото
Все фото
3
4
4
3
6
Потерял сознание: экс-&quot;регионал&quot; рассказал, как переехал насмерть 2 человека
Потерял сознание: экс-"регионал" рассказал, как переехал насмерть 2 человека
Снесло водой дом и все имущество: в помощи нуждается семья с детьми
Снесло водой дом и все имущество: в помощи нуждается семья с детьми
На Киевщине рейдеры пытались захватить предприятие
На Киевщине рейдеры пытались захватить предприятие
Охранники с битами набросились на 14-летнего парня
Охранники с битами набросились на 14-летнего парня
Был резкий хлопок: мужчина выпал с балкона на 12-м этаже
Был резкий хлопок: мужчина выпал с балкона на 12-м этаже
Видео
Все видео
Небо в черном дыму: на ТЭС произошла авария с выбросами
Небо в черном дыму: на ТЭС произошла авария с выбросами
Украинский курорт накрыла пыльная буря
Украинский курорт накрыла пыльная буря
Ураган накрыл курортную Кирилловку: отдыхающие сняли разгул стихии
Ураган накрыл курортную Кирилловку: отдыхающие сняли разгул стихии
Испугалась наказания: женщина объяснила, почему выбросила тело сына в чемодане
Испугалась наказания: женщина объяснила, почему выбросила тело сына в чемодане
Женщина сбила двух подростков на переходе
Женщина сбила двух подростков на переходе
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3564
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 729
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7362
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2826
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 792
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
вторник, 06 августа 2019 21:20

Новости Одессы: В больнице взорвалась граната: есть погибшие

  Комментировать
Новости Одессы: В больнице взорвалась граната: есть погибшие
В Одесской обл. произошел взрыв в больнице. Фото: УНИАН

В больнице города Раздельная Одесской области взорвалась боевая граната.

От взрыва погибли два человека, сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Взрыв произошел в пищеблоке Раздельнянской центральной районной больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В дом госработника бросили гранату

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

28 июня во Никополе мужчина бросил под автомобиль 41-летнего местного предпринимателя гранату РГД-5. В результате взрыва пострадали 2 пассажира Mitsubishi Outlander. Они получили многочисленные осколочные ранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новости Одессы: В больнице взорвалась граната: есть погибшие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

Создали военную формацию добровольцев

Оккупанты попали в засаду украинских воинов

От города остались одни развалины: на улицах горы обугленных трупов

Самое читаемое
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
8
 1 Просмотров: 46429
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен 38 Просмотров: 45612
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
4
 1 Просмотров: 27441
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 3 Просмотров: 20521
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
15
 Просмотров: 16452
Происшествия
Суд отпустил убийцу депутата-фермера
Суд отпустил убийцу депутата-фермера Просмотров: 639
Пересмотрели дело убийцы Оксаны Макар
Пересмотрели дело убийцы Оксаны Макар Просмотров: 702
Две недели ищут пропавшего военного
Две недели ищут пропавшего военного Просмотров: 531
В подъезде дома нашли бюллетени
В подъезде дома нашли бюллетени Просмотров: 45
Записку с именем вероятного убийцы Дианы Хриненко подбросили в магазин
Записку с именем вероятного убийцы Дианы Хриненко подбросили в магазин Просмотров: 1512
Больше всего комментируют
38
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
8
Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах
5
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
4
Коммунисты через суд хотят вернуться в большую политику
3
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Голосов: 655
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua