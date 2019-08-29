Из-за столкновения Daewoo и Ford пострадали пешеходы

Медики госпитализировали в больницу пострадавших пешеходов Фото: 057.ua

28 августа около 12:40 в Харькове на улице Мира, 22 произошла авария.

Участниками происшествия стали автомобили "Daewoo" и "Ford", который от удара сбил двух пешеходов-женщин, сообщили в патрульной полиции Харькова.

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Медики госпитализировали в больницу пострадавших пешеходов. Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

Один взрослый и трое детей попали в ДТП в Николаевской области. Легковушка "ВАЗ", в которой били пострадавшие слетела с дороги и перевернулась, сообщили в пресс-службе ГУ НП Николаевской области.