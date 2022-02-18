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Из-за шквалов ветра без света 90 остались населенных пунктов

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Из-за шквалов ветра без света 90 остались населенных пунктов
Восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго. Фото: pixabay.com

Порывы ветра в Украине обесточили 90 населенных пунктов в четырех областях.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на утро пятницы, 18 февраля, во Львовской области без электричества остались 68 населенных пунктов, в Черниговской – 11, Житомирской – шесть, Черкасской – пять.

В Ивано-Франковской области в селе Пнев из-за шквального ветра повреждена крыша спортзала и котельная лицея.

А в городе Бурштын дерево упало на находящийся на стоянке маршрутный автобус.

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Восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго.

Погода 18 февраля в Украине будет ветреной. Порывы северо-западного направления будут достигать штормовых - 15-22 м/с.

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