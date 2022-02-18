Из-за шквалов ветра без света 90 остались населенных пунктов

Порывы ветра в Украине обесточили 90 населенных пунктов в четырех областях.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на утро пятницы, 18 февраля, во Львовской области без электричества остались 68 населенных пунктов, в Черниговской – 11, Житомирской – шесть, Черкасской – пять.
В Ивано-Франковской области в селе Пнев из-за шквального ветра повреждена крыша спортзала и котельная лицея.
А в городе Бурштын дерево упало на находящийся на стоянке маршрутный автобус.
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Восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго.
Погода 18 февраля в Украине будет ветреной. Порывы северо-западного направления будут достигать штормовых - 15-22 м/с.
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