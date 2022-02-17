Украинцев призвали очистить балконы - надвигается непогода

Последний рабочий день на этой неделе будет ветреным. Фото: pixabay.com

Погода 18 февраля в Украине будет ветреной. Порывы северо-западного направления будут достигать штормовых - 15-22 м/с.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Поэтому берегите себя и имущество. Несколько раз намотайте круги, чтобы найти безопасное место для стоянки машины, заберите с открытых балконов все, что может сорваться и улететь", - написала Диденко.

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Преобладает в пятницу влажная погода, периодически дождь. Температура воздуха может снизиться, но незначительно. Прогнозируют +2…7°С. При понижении будет пролетать мокрый снег.

В Киеве перед выходными будет немного дождливая, возможно, с мокрым снегом. Также будут шквалы с северо-западными порывами – до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью около +2°С, днем ​​+5°С.

На выходных, 19-20 февраля, в Украине удержится влажная ветреная погода с небольшими колебаниями температуры воздуха. Теплый воздух будет доминировать.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны - в пределах нормы.