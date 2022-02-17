Украинцев призвали очистить балконы - надвигается непогода

 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
1 Просмотров: 1017
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 594
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 270
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 2331
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
Просмотров: 360
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
Просмотров: 3402
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Просмотров: 1206
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 495
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Просмотров: 1692
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
1 Просмотров: 891
Фото
Все фото
3
11
3
6
19
Порция положительной энергии и вход за 25 грн: чем интересна оленья ферма вблизи Луцка
Порция положительной энергии и вход за 25 грн: чем интересна оленья ферма вблизи Луцка
&quot;Сейчас идет война за третью идентичность украинцев&quot; - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Один флаг через пол-Украины: Укрзализныця запустила &quot;поезд единения&quot;
Один флаг через пол-Украины: Укрзализныця запустила "поезд единения"
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера &quot;Носорога&quot; Сенцова
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера "Носорога" Сенцова
Видео
Все видео
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
Российская пропагандистка Скабеева испугалась военных НАТО в Украине
Российская пропагандистка Скабеева испугалась военных НАТО в Украине
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
Яркие акции, марши и пение гимна: как украинцы отмечают День единения – фото, видео
Яркие акции, марши и пение гимна: как украинцы отмечают День единения – фото, видео
Интервью
1/5
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 972
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2160
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5103
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4419
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1854
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 1197
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
четверг, 17 февраля 2022 14:39

Украинцев призвали очистить балконы - надвигается непогода

  Комментировать
Украинцев призвали очистить балконы - надвигается непогода
Последний рабочий день на этой неделе будет ветреным. Фото: pixabay.com

Погода 18 февраля в Украине будет ветреной. Порывы северо-западного направления будут достигать штормовых - 15-22 м/с.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Поэтому берегите себя и имущество. Несколько раз намотайте круги, чтобы найти безопасное место для стоянки машины, заберите с открытых балконов все, что может сорваться и улететь", - написала Диденко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Чернобыльской зоне "оживают" реки: весенние фото

Преобладает в пятницу влажная погода, периодически дождь. Температура воздуха может снизиться, но незначительно. Прогнозируют +2…7°С. При понижении будет пролетать мокрый снег.

В Киеве перед выходными будет немного дождливая, возможно, с мокрым снегом. Также будут шквалы с северо-западными порывами – до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью около +2°С, днем ​​+5°С.

На выходных, 19-20 февраля, в Украине удержится влажная ветреная погода с небольшими колебаниями температуры воздуха. Теплый воздух будет доминировать.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме.

Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны - в пределах нормы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцев призвали очистить балконы - надвигается непогода». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Война на Востоке: семь лет назад произошло главное сражение

Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки

Самое читаемое
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство Просмотров: 26928
Украинские военные ударили по &quot;оккупантам&quot; из ПТРК - зрелищные фото
Украинские военные ударили по "оккупантам" из ПТРК - зрелищные фото
11
 Просмотров: 10963
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры Просмотров: 8299
США сделали новое заявление относительно сроков вторжения РФ в Украину
США сделали новое заявление относительно сроков вторжения РФ в Украину Просмотров: 7047
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
3
 Просмотров: 6516
Общество
Порция положительной энергии и вход за 25 грн: чем интересна оленья ферма вблизи Луцка
Порция положительной энергии и вход за 25 грн: чем интересна оленья ферма вблизи Луцка
3
 Просмотров: 45
Все меньше украинцев положительно относятся к России
Все меньше украинцев положительно относятся к России Просмотров: 621
Анонсировали выдачу первых бесплатных смартфонов вакцинированным украинцам
Анонсировали выдачу первых бесплатных смартфонов вакцинированным украинцам Просмотров: 1143
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
11
 1 Просмотров: 1017
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
4
Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины
2
Путин "прямо сейчас" хочет НАТО без Украины и выполнения Минских соглашений
2
Путин прокомментировал обращение Госдумы России о признании ДНР и ЛНР
2
В Раду могут пройти семь партий, лидирует "Евросолидарность" — опрос КМИС
Голосов: 58573
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть