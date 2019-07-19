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пятница, 19 июля 2019 16:01

Из-за обвала стены детского сада погиб мужчина

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Из-за обвала стены детского сада погиб мужчина
Из-за обвала стены детского сада погиб человек. Фото: Varta1

Во Львове в детском саду №92 обвалилась стена. Погиб мужчина.

"В ходе проведения противоаварийных работ на работника сдвинулся бетонный блок. На место происшествия оперативно были вызваны подразделения ГСЧС и скорую медицинскую помощь. Впрочем, спасти рабочего не удалось", — сообщили в городском совете, пишет Громадське.

"Была создана комиссия, которая признала стенку аварийной. И нами были подготовлены документы для городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, где было принято решение выделить средства из резервного фонда бюджета Львова, чтобы ликвидировать аварийную ситуацию. Соответственно, была определена компания для проведения противоаварийных работ", — сообщила начальник управления образования Львовского городского совета Зоряна Довганик.

Правоохранители выясняют причины трагедии.

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В центре Запорожья в кафе произошла драка со стрельбой между посетителями и охранником. В результате 2 человека получили огнестрельные ранения.

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