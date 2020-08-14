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пятница, 14 августа 2020 10:26

Известный киевский нейрохирург погиб в Карпатах

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Известный киевский нейрохирург погиб в Карпатах
В Карпатах во время прохождения туристического маршрута по горе Стрымба умер турист. Фото: Википедия

В Карпатах во время прохождения туристического маршрута по горе Стрымба возле с. Колочава умер известный киевский хирург. Реанимировать его не смогли.

Речь идет о Юрии Яминском - нейрохирурге из Института нейрохирургии им. Ромоданова НАМНУ, доктора медицинских наук. Вероятно, причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает Укринформ со ссылкой на информацию из собственных источников.

55-летний киевлянин шел на гору в составе группы из 5 человек, вместе с коллегами и сыном 12 августа. После восхождения на равнину у него вдруг ухудшилось самочувствие, он упал с рюкзаком и снаряжением. Коллеги пытались реанимировать его, но это не дало результата.

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Спасатели и медицинские работники, прибывшие на вызов к месту происшествия, обнаружили тело врача уже без признаков жизни. В 22:30 его доставили в село Колочава и передали полиции для проведения следственных действий.

По данным спасателей, маршрут, по которому поднимался медик - несложный: он рассчитан на 1 день и является популярным у туристов в Колочаве. Вероятно, причиной ухудшения самочувствия врача стала жара.

В Карпатах в Ивано-Франковской области погиб от удара молнии молодой турист из Львова. Он с товарищем отправились на вершину горы Грофа, но при этом не обратили внимание на плохую погоду. Неожиданно началась сильная гроза, и туристы потерялись и утратили между собой связь.

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14
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