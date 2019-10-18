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пятница, 18 октября 2019 08:46

Известную модель нашли зацементированной в пустыне

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Известную модель нашли зацементированной в пустыне
Эсмеральду Гонсалес нашли в Неваде. Фото: Instargram

Тело пропавшей 24-летней Instagram-модели Эсмеральды Гонсалес нашли посреди пустыни Невады. Девушка была в ящике, залитом бетоном.

Эсмеральда исчезла еще 5 месяцев назад, в мае, сообщает The Sun.

Как установило следствие, в день смерти девушка находилась вместе со своим товарищем 45-летним Кристофером Престипино. Вместе они употребляли метамфетамин, к тому же Эсмеральда, как предполагают следователи, страдала психическими расстройствами.

Под действием наркотиков Эсмеральда и Кристофер поссорились, после чего мужчина ее ударил. Затем пытался задушить - на теле нашли соответствующие признаки. Чтобы полностью расправиться с девушкой, Престипино отравил ее средством для чистки бассейнов, которое ввел с помощью шприца.

Тело залил бетоном, а затем вывез в пустыню на съемной грузовике, который там же и бросил.

Сейчас Кристофера задержали вместе с его 31-летней девушкой Лизой Морт за то, что та покрывала убийцу.

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Названа причина смерти 37-летней Натальи Винник, которая умерла после несложной гинекологической процедуры в роддоме Черновцов.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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