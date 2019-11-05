Известно, кто выпустил смертельную пулю в 5-летнего Кирилла Тлявова

5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого застрелил пьяный полицейский. Фото - УНН

Смертельный выстрел в 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого Киевской области совершил работник патрульной полиции Иван Приходько.

Оружие, из которого стреляли, до сих пор не нашли, сообщил руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба.

"После получения результатов всех экспертиз, проведенных в рамках расследования, следователи пришли к выводу, что именно Приходько осуществил выстрел, что стал смертельным для ребенка. Пуля была выпущена в 15:13 с расстояния 80 метров", - сообщается.

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Главному подозреваемому изменено подозрение с "умышленного убийства" на "убийство, совершенное по неосторожности". За это предусмотрено до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Также Приходько обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия, а также в незаконном обращении с оружием.

31 мая двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлических банках из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, что был в соседнем дворе. Ребенок умер в больнице. Полицейские задержаны.