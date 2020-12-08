Известно, кто расчленил в подвале 70-летнего мужчину

В Черкассах задержали 76-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве и расчленении 70-летнего знакомого. Фото: npu.gov.ua

В Черкассах задержали 76-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве и расчленении 70-летнего знакомого. Части тела последнего нашли в подвале многоэтажки.

Убийство произошло из-за неприязненных отношений между мужчинами, по версии следствия, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Подозреваемый в подвале многоквартирного жилого дома причинил потерпевшему телесные повреждения, от которых последний скончался. Чтобы избежать уголовной ответственности и скрыть следы содеянного, злоумышленник порезал труп мужчины на части", - сказано в сообщении.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, рассмотрение которого продолжается.

Если вину мужчины докажут - могут посадить на 15 лет.

Расчлененное тело мужчины нашли родственники погибшего в подвале дома на ул. Надпильной 16 ноября. Мужчина исчез за 2 дня до того и был в розыске. Родные рассказывали, что он злоупотреблял спиртным и больше времени проводил вне дома.