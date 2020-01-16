Известно, кого расстреляли в Харькове

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Мужчина, которого расстреляли на улице Танкопия 7/1 в Харькове - 48-летний Виталий Шульга. Был директором ритуального бюро при городском кладбище №3.

Инцидент произошел во дворе дома. Мужчина вместе с водителем приехал на автомобиле Kia. Когда они выходили из машины, неизвестный открыл стрельбу, рассказал заместитель начальника следственного управления Андрей Шарнин.

"Потерпевший приехал с водителем, который его привез. Неизвестный стрелял в обоих мужчин. Но водителю повезло, в него стрелок не попал", - рассказал полицейский.

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Соседи говорят, что в подъезде, у которого убили мужчину, живет его мать. У него остались жена и 2 детей.

Киллеру на вид около 30 лет, рост - 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в черную куртку с высоким воротником и такого же цвета шапку. Следователи открыли уголовное производство и объявили план "Сирена".

Стрельба возле дома на ул. Танкопия в Харькове произошла 16 января около 17.25. Стрелок сделал 5-6 выстрелов из пистолета с глушителем и скрылся.