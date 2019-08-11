Известная украинская балерина погибла в ужасном ДТП

Харьковская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП. Фото: Нацполиция

В Полтавской области в ужасной аварии погибла известная балерина Светлана Исакова.

ДТП произошло на трассе Киев-Харьков между селами Белоцерковское и Коноплянка. Как отмечается, 26-летний водитель автобуса "Сетра 317" столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген LT 35". В результате аварии 44-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте происшествия, 31-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась в больнице. Об этом сообщает интернет-портал Главное.ua.

Как стало известно впоследствии, в ДТП погибла Светлана Исакова - ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко.

"Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатострофе, после множественных травм в больнице Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни. Мы выражаем соболезнования родным и близким ! О дате и месте прощания со Светланой будет известно в понедельник. Скорбим! ", - написал генеральный директор ХНАТОБ Олег Орищенко в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ДТП под Сумами погибла семья

1688 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях в Украине в январе-июле 2019 года. В среднем ежедневно гибнет 8 человек, каждые 3 часа - один человек.