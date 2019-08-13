Известная модель стала виновницей масштабной аварии

В прошлом году Влада принимала участие в конкурсе красоты и моды "Star Face of the season s's 2018". ФОТО: ФІРТКА

Возле ночного клуба в Ивано-Франковске произошло масштабное ДТП. Виновницей аварии стала модель Влада Твардовская.

"Около трех часов ночи 12 августа 20-летняя водитель кроссовера BMW не справился с управлением и наехала на островок безопасности, после чего машина" влетела "на парковку ночного клуба, повредив четыре припаркованные автомобили", - сообщили в полиции.

Владельца "Ниссана" 1987 года рождения госпитализировали с подозрением на перелом голени, передает OBOZREVATEL.

В ДТП пострадали 5 автомобилей. ФОТО: 112

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Водитель BMW Влада Твардовская учится в Прикарпатском национальном университете. В прошлом году она участвовала в конкурсе красоты и моды "Star Face of the season s's 2018" и стала лицом бренда "Кольский пивовар".

14 августа в Харьковском апелляционном суде начнется рассмотрение дела Елены Зайцевой и Геннадия Дронова о ДТП на улице Сумской.